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Таунхаусы с видом на море в Caldas da Rainha, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…

Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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