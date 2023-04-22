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Жильё с видом на море в Caldas da Rainha, Португалия

4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
148 м²
€ 510,000
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью о…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
230 м²
€ 720,000
Новая современная вилла  в Foz do Arelho рядом с Lagoa de Obidos.Дом с 4 спальнями …
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
193 м²
€ 590,000
Дизайнерская вилла в Foz do Arelho, в районе Facho.Одноэтажная вилла современной архите…

Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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