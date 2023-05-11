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Бунгало с бассейном в Португалии

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1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Silves, Португалия
Бунгало 3 комнаты
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 962 м²
€ 550,000

Параметры недвижимости в Португалии

недорогая
элитная
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