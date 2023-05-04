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Виллы в Bensafrim e Barao de Sao Joao, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Bensafrim, Португалия
Вилла 4 спальни
Bensafrim, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
€ 863,000

Параметры недвижимости в Bensafrim e Barao de Sao Joao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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