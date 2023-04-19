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Купить недвижимость в Belmonte, Португалия

1 объект найдено
Вилла 9 спаленв Belmonte, Португалия
Вилла 9 спален
Belmonte, Португалия
9 ванных комнат 297 450 м²
€ 1,200,000
Located in Serra da Estrela Natural Park, close to Belmonte, a medieval town, where the larg…

Параметры недвижимости в Belmonte, Португалия

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