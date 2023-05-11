Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Belem
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Belem, Португалия

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Belem, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Belem, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
€ 350,000

Параметры недвижимости в Belem, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти