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Жильё с видом на море в Belem, Португалия

6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€ 950,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
€ 315,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Этаж 1
€ 1,785,000
Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
€ 438,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
€ 799,000
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
€ 550,000

Параметры недвижимости в Belem, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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