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Дуплексы с бассейном в Belem, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Belem, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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