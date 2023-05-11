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Купить квартиру в Belem, Португалия

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20 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€ 950,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
€ 315,000
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 716,168
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Этаж 1
€ 1,785,000
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Комнаты 3
Площадь 173 м²
Этаж 1
€ 975,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 155 м²
€ 1,100,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 159 м²
€ 1,750,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 156 м²
€ 1,200,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
€ 520,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 74 м²
€ 480,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 161 м²
€ 950,000
Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
€ 675,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 74 м²
€ 570,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 221 м²
€ 2,150,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 179 м²
€ 1,475,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 213 м²
€ 1,750,000
Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
€ 438,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 172 м²
€ 799,000
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 123 м²
€ 550,000
Квартира 4 спальни в Belem, Португалия
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 4
Площадь 281 м²
€ 1,400,000

Параметры недвижимости в Belem, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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