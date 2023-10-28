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Бейра-Интериор-Сул
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16 объектов найдено
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Эта отдельная вилла расположена на юго-западном побережье Мадейры, примерно в 5 минутах от п…
€750,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с парком
Madeira, Португалия
4
175 м²
Роскошная вилла, расположенная в центре южного побережья острова Мадейра, с высококачественн…
€3,90 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Эта двухквартирная вилла расположена на юго-западном побережье Мадейры, примерно в 5 минутах…
€550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€765,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€798,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с супермаркетом, с зоной для барбекю
Madeira, Португалия
5
284 м²
4
Фантастическая вилла с 4 спальнями общей площадью 300 м2, расположенная в центре Рибейра-Бра…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
4
194 м²
Красивая одноэтажная вилла, расположенная в Каньясе, Понта-ду-Сол, с отличным воздействием с…
€520,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€755,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€825,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
4
2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€895,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
4
3
Фантастическая вилла с 3 спальнями, расположенная в Санта-Мария-Майор в Фуншале.Это полность…
€595,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
4
176 м²
1
Если вы хотите жить в одноэтажной вилле с задним двором, садом, бассейном, видом на море и в…
€950,000
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Вилла 9 спален
Belmonte, Португалия
9
9
297 450 м²
Located in Serra da Estrela Natural Park, close to Belmonte, a medieval town, where the larg…
€1,20 млн
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Параметры недвижимости в Бейра-Интериор-Сул, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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