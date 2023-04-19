Купить квартиру в Beato, Португалия

Квартира 1 спальня Beato, Португалия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 3 Этаж

€ 435,000

Квартира с 1 спальней расположена на 3 этаже блока А закрытого кондоминиума рядом с рекой Те…