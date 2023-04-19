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Купить недвижимость в Beato, Португалия

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Beato, Португалия
Квартира 1 спальня
Beato, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 3 Этаж
€ 435,000
Квартира с 1 спальней расположена на 3 этаже блока А закрытого кондоминиума рядом с рекой Те…

Параметры недвижимости в Beato, Португалия

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