ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Barreiro
Виллы
Виллы в Barreiro, Португалия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с террасой
Seixal, Португалия
2
102 м²
Апартаменты Т2 площадью 102m², верандой 28m² и террасой 49m² Seixal Baía - это новый жилой к…
€245,559
Рекомендовать
Вилла 6 спален с Spalni
Quarteira, Португалия
6
7
380 м²
Это уникальное свойство должно рассматриваться как ценное. Он стоит особняком в груженых сос…
€2,63 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Португалия
2
1
85 м²
Полностью отремонтирована недвижимость в приходе Келуш. Эта отличная квартира находится в т…
€184,444
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан
Almancil, Португалия
4
2
€5,49 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с гаражом, у моря, с личным бассейном
Португалия
6
376 м²
Прекрасный дом расположен в пригороде Лиссабона в закрытом сообществе с двумя полями для гол…
€935,923
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Португалия
1
1
90 м²
€399,489
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
3
167 м²
Расположенное рядом с Parque da Cidade и недалеко от Foz do Douro, здание Aldoar – Casas d…
€731,642
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
97 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 8m² República 95 - это жилой комплекс…
€798,989
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
2
110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€209,369
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с двором
Quarteira, Португалия
2
151 м²
Вилла с двумя спальнями плюс комната с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Centra…
€687,961
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Alcantara, Португалия
2
84 м²
2-комнатная квартира площадью 83,53m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
€407,142
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
3
4
199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€643,061
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Barreiro, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL