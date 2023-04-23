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Купить квартиру в Barreiro, Португалия

Баррейру
2
Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
1
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кон…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…

Параметры недвижимости в Barreiro, Португалия

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