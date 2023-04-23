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Жильё в Barreiro, Португалия

Баррейру
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Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena
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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 4 спальни
Barreiro, Португалия
173 м²
€ 349,000
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
117 м²
€ 285,000
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кон…
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
109 м²
€ 359,000
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…

Параметры недвижимости в Barreiro, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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