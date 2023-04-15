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Купить дом в Baixo Vouga, Португалия

Gloria e Vera Cruz
2
Ilhavo
2
Gafanha da Nazare
1
Oliveira de Azemeis Santiago de Riba-Ul Ul Macinhata da Seixa e Madail
1
8 объектов найдено
Дом 3 спальнив Santa Joana, Португалия
Дом 3 спальни
Santa Joana, Португалия
142 м²
€ 120,000
Дом 4 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 665 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 400 000 € Дом с 4 сьюта…
Дом 3 спальнив Ilhavo, Португалия
Дом 3 спальни
Ilhavo, Португалия
220 м²
€ 1,100
Домв Esgueira, Португалия
Дом
Esgueira, Португалия
126 м²
€ 85,000
Дом в руинах, преподаваемый на месте для сдачи, с возможностью восстановления или строительс…
Дом 4 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Дом 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
290 м²
€ 770,000
Ищу дом с хорошим доступом, в тихом районе, в городе, с исключительной отделкой, с проектом,…
Коттедж 4 спальнив Madail, Португалия
Коттедж 4 спальни
Madail, Португалия
471 м²
€ 5,500,000
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
Дом 3 спальнив Ilhavo, Португалия
Дом 3 спальни
Ilhavo, Португалия
220 м²
€ 230,000
Фантастическая вилла с спальнями 3 в историческом центре Ильхаво. С двойными рамами, спальня…
Дом 4 спальнив Gafanha da Nazare, Португалия
Дом 4 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
5 ванных комнат 325 м²
€ 750,000
Роскошная вилла с архитектурой слияния с современными концепциями. В этом великолепном отеле…

Параметры недвижимости в Baixo Vouga, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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