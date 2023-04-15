Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. Baixo Vouga
  5. Квартиры

Купить квартиру в Baixo Vouga, Португалия

Gloria e Vera Cruz
26
Gafanha da Nazare
2
Квартира В архив
Очистить
30 объектов найдено
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 198,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 194,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 195,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
40 м²
€ 185,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 189,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
91 м²
€ 295,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
80 м²
€ 275,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
86 м²
€ 268,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
40 м²
€ 191,000
Квартирав Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
41 м²
€ 183,000
Квартира 1 спальняв Esgueira, Португалия
Квартира 1 спальня
Esgueira, Португалия
79 м²
€ 138,000
Квартира 3 спальнив Oliveirinha, Португалия
Квартира 3 спальни
Oliveirinha, Португалия
137 м²
€ 185,000
Отличная 3-комнатная квартира с чердаком и террасой.3-комнатная квартира с террасой, чердак …
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
114 м²
€ 365,000
Отличная 3-комнатная квартира в АвейруСостоит из гостиной, оборудованной кухни, 2 ванных ком…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
210 м²
€ 599,500
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
207 м²
€ 750,000
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 2 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
137 м²
€ 411,500
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 2 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
131 м²
€ 416,500
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 150 м²
€ 530,435
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 4 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 329 м²
€ 1,023,750
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 150 м²
€ 517,935
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 2 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 98 м²
€ 375,000
Отличная 2 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 150 м²
€ 520,435
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 4 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 212 м²
€ 866,250
Отличная 4 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
Квартира 4 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
3 ванных комнат 385 м²
€ 1,155,000
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
Квартира 1 спальняв Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 1 спальня
Gloria e Vera Cruz, Португалия
2 ванных комнат 102 м²
€ 210,000
Современная концепция t1 в открытом пространстве, оценивающая яркость и комфорт с деталями и…
Квартира 2 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
105 м²
€ 395,000
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
113 м²
€ 390,000
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
113 м²
€ 375,000
Excellent 3 bedroom apartment in AveiroWith 113m2 of floor area, living room, equipped kitch…
Квартира 3 спальнив Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
478 м²
€ 960,000
Отличная 4-комнатная квартира в Зона Премиум на Коста Нова Рядом с доступом, первая линия п…
Квартира 3 спальнив Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
433 м²
€ 950,000
Excellent 3 + Tr Apartment in Zona Premium on Costa NovaClose to access, first line of the b…

Параметры недвижимости в Baixo Vouga, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти