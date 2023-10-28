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Дома в Байшу-Алентежу, Португалия

2 объекта найдено
Дом с парком в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Дом с парком
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Площадь 700 м²
Тапада-дас-Сафрас – это место огромной красоты пейзажей равнины Альто-Алентежу, идеально под…
€1,000,000
Вилла 5 спален в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Вилла 5 спален
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Excellent property, consisting of housing, swimming pool, gardens, vast land, and airstrip w…
€3,15 млн

Параметры недвижимости в Байшу-Алентежу, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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