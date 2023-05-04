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Жильё в Байшу-Алентежу, Португалия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Вилла 5 спален
Ferreira do Alentejo e Canhestros, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
€ 3,150,000

Параметры недвижимости в Байшу-Алентежу, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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