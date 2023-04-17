ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Центральный регион
West
Avenidas Novas
Таунхаусы
Купить таунхаус с бассейном в Avenidas Novas, Португалия
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
117 м²
€ 650,000
Расположенный недалеко от одного из самых символичных мест в Алгарве, Понта-да-Пьедаде в Лаг…
Вилла 3 спальни
Alcabideche, Португалия
266 м²
€ 1,506,000
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,154,550
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
133 м²
€ 580,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
110 м²
€ 724,459
Апартаменты с двумя спальнями площадью 110m² República 95 - это жилой комплекс, который нахо…
Квартира 4 спальни
Лиссабон, Португалия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
184 м²
€ 628,051
Великолепные, отреставрированные архитектором апартаменты располагаются на побережье Costa d…
Вилла 7 спален
Almancil, Португалия
7 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,850,000
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 750,000
Квартира 3 спальни
West, Португалия
175 м²
€ 1,678,175
Апартаменты класса люкс расположены в отреставрированном старом дворце в центре Лиссабона. 2…
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
100 м²
€ 681,004
Апартаменты с двумя спальнями площадью 100m² В самом сердце проспекта Avenida Duque de Loulé…
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
84 м²
€ 516,094
2-комнатная квартира площадью 84,28m², расположенная в новом жилом проекте в самом центре Ал…
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
83 м²
€ 436,905
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты