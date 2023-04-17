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Купить недвижимость с бассейном в Avenidas Novas, Португалия

3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
66 м²
€ 420,000
Квартира с 1 спальней в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Campolide.…
Квартира 2 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
139 м²
€ 720,000
Квартира с 2 спальнями в новом престижном кондоминиуме Infinity в районе Camp…
Квартира 3 спальнив Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
170 м²
€ 960,000
Квартира с 3 спальнями и с видом на реку в новом престижном кондоминиуме Infinity …

Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия

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