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Купить квартиру в Avenidas Novas, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 2
Площадь 139 м²
€ 720,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
€ 960,000

Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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