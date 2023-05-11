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Купить квартиру в Avenidas Novas, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
€ 1,435,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
€ 1,630,000

Параметры недвижимости в Avenidas Novas, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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