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Дома в Ave, Португалия

Vila Nova de Famalicao
2
2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Vila Nova de Famalicao, Португалия
Вилла 4 спальни
Vila Nova de Famalicao, Португалия
6 Количество комнат 7 ванных комнат 27 807 м²
€ 1,200,000
Дом в Delaes, Португалия
Дом
Delaes, Португалия
17 000 м²
€ 750,000

Параметры недвижимости в Ave, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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