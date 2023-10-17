Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Arroios
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Arroios, Португалия

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
€258,463
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Албуфейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€298,000
Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€367,840
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, у моря в West, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, у моря
West, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Элегантная квартира расположена в самом сердце Лиссабона, в престижном районе Шиаду. Историч…
€638,347
Вилла 3 спальни с Spalni в Португалия, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Португалия, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
Отличная вилла с 4 спальнями и бассейном в одном из самых востребованных районов Карвуэйру. …
€1,89 млн
Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пля…
€650,000
Квартира 2 спальни в Лагос, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€565,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в West, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Жилой дом с оригинальной лиссабонской архитектурой, расположенный рядом с проспектом Либерда…
€681,299
Таунхаус в Quarteira, Португалия
Таунхаус
Quarteira, Португалия
Площадь 1 886 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Квартира 3 спальни  136 кв.м. с садом 96 кв.м. и бассейном, в здании Tamariz 7125, расположе…
€1,19 млн
Дом 6 спален с мебелью, с сигнализацией, с личным бассейном в Португалия, Португалия
Дом 6 спален с мебелью, с сигнализацией, с личным бассейном
Португалия, Португалия
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Прекрасный дом расположен в эксклюзивном кондоминиуме в Эшториле: Квинта Патиньо, который за…
€2,35 млн
Таунхаус 1 спальня с Spalni в Португалия, Португалия
Таунхаус 1 спальня с Spalni
Португалия, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€260,000

Параметры недвижимости в Arroios, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти