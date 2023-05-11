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Купить квартиру в Arroios, Португалия

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22 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/7
€ 504,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 5/7
€ 712,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 7/7
€ 924,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 50 м²
€ 365,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
€ 685,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
€ 550,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 55 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
€ 635,000
Пентхаус 4 спальни в Arroios, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 850,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 355,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€ 298,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
€ 696,456
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 185 м²
€ 1,881,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
€ 733,824
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 68 м²
€ 754,192
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 162 м²
€ 1,950,642
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 185 м²
€ 2,050,860
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Количество спален 1
Площадь 41 м²
€ 500,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 280,000
Квартира 1 спальня в Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 275,000
Квартира 2 спальни в Arroios, Португалия
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
€ 589,000

Параметры недвижимости в Arroios, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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