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Купить квартиру в Areeiro, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Areeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Areeiro, Португалия
60 м²
€ 480,000
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 59,50m² и террасой 50,10m² в новом жилом комплексе …

Параметры недвижимости в Areeiro, Португалия

с видом на горы
с видом на море
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