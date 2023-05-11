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116 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
€ 425,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
€ 500,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
€ 259,000
Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 290,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
€ 1,100,000
Квартира 2 спальни в Баррейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
€ 285,000
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
€ 280,000
Квартира 1 спальня в Carnaxide, Португалия
Квартира 1 спальня
Carnaxide, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
€ 345,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
€ 350,000
Квартира 1 спальня в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
€ 225,000
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
€ 650,000
Квартира 2 спальни в Porto Salvo, Португалия
Квартира 2 спальни
Porto Salvo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
€ 651,688
Квартира 1 спальня в Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
€ 345,000
Квартира 2 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
€ 350,000
Квартира 5 спален в Madeira, Португалия
Квартира 5 спален
Madeira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
€ 750,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
€ 580,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 255 м²
€ 680,000
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
€ 695,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
€ 315,000
Квартира 1 спальня в Фару, Португалия
Квартира 1 спальня
Фару, Португалия
Количество спален 1
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 165 м²
€ 450,000
Квартира 4 спальни в Estoril, Португалия
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
€ 2,750,000
Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
€ 725,000
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 174 м²
€ 1,550,000
Пентхаус 4 спальни в Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
€ 2,778,000
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 161 м²
€ 1,269,800

Регионы с недвижимостью на продажу

Santa Maria Maior
Северный
Лагос
Sao Goncalo de Lagos
Loule
Misericordia
Quarteira
Marvila
Olhao
Албуфейра
Portimao
Мадейра
Albufeira e Olhos de Agua
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Порту
Cascais
Cascais e Estoril
Лагоа
Лагоа и Карвоейру
Sao Clemente

Параметры недвижимости в Португалии

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