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110 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
€ 700,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
€ 500,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
€ 290,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
€ 1,435,000
Квартира 3 спальни в Avenidas Novas, Португалия
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 26
€ 1,630,000
Квартира 3 спальни в West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/16
€ 2,300,000
Квартира 4 спальни в West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 11/16
€ 2,200,000
Квартира 3 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
€ 555,000
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
€ 795,000
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 10
€ 460,000
Квартира 1 спальня в Francelos, Португалия
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
€ 360,000
Квартира 2 спальни в Francelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 114 м²
€ 488,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
€ 350,000
Квартира 4 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
€ 650,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Этаж 1
€ 670,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 1
€ 775,000
Квартира 2 спальни в Фаро, Португалия
Квартира 2 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Квартира 3 спальни в Фаро, Португалия
Квартира 3 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
€ 1,470,000
Квартира 1 спальня в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/4
€ 192,000
Квартира 3 спальни в Belem, Португалия
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€ 950,000
Квартира 3 спальни в Arcozelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
€ 215,000
Квартира 2 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
€ 350,000
Квартира 5 спален в Madeira, Португалия
Квартира 5 спален
Madeira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
€ 750,000
Квартира 3 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 255 м²
€ 680,000
Квартира 1 спальня в Belem, Португалия
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
€ 315,000
Квартира 4 спальни в Estoril, Португалия
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
€ 2,750,000
Квартира 3 спальни в Galiza, Португалия
Квартира 3 спальни
Galiza, Португалия
Количество спален 3
Площадь 184 м²
€ 1,350,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Sao Goncalo de Lagos
Misericordia
Marvila
Olhao
Албуфейра
Portimao
Мадейра
Albufeira e Olhos de Agua
Avenidas Novas
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Порту
Campo de Ourique
Cascais
Cascais e Estoril
Алентежу
Silves
Sao Bras de Alportel
Лагоа
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