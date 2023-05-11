ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Квартиры
Купить квартиру в Португалии
пентхаусы
26
кондо
4
квартиры-студии
12
однокомнатные
325
двухкомнатные
439
трехкомнатные
264
четырехкомнатные
93
Квартира
Очистить
110 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
3
245 м²
€ 700,000
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
3
156 м²
€ 500,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
4
4
355 м²
3
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
2
118 м²
€ 330,000
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
1
84 м²
€ 290,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
4
4
355 м²
3
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3
3
184 м²
22/26
€ 1,435,000
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
4
4
255 м²
26
€ 1,630,000
Квартира 3 спальни
West, Португалия
4
3
12/16
€ 2,300,000
Квартира 4 спальни
West, Португалия
5
4
169 м²
11/16
€ 2,200,000
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3
157 м²
€ 555,000
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
153 м²
2
€ 795,000
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3
2
70 м²
10
€ 460,000
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
1
67 м²
€ 360,000
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
2
114 м²
€ 488,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
2
107 м²
€ 350,000
Квартира 4 спальни
Madeira, Португалия
4
256 м²
€ 650,000
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3
3
256 м²
1
€ 670,000
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
4
4
274 м²
1
€ 775,000
Квартира 2 спальни
Фаро, Португалия
3
3
197 м²
2
€ 900,000
Квартира 3 спальни
Фаро, Португалия
4
4
317 м²
2
€ 1,470,000
Квартира 1 спальня
Madeira, Португалия
1
1
57 м²
3/4
€ 192,000
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
4
3
190 м²
€ 950,000
Квартира 3 спальни
Arcozelo, Португалия
3
131 м²
€ 215,000
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
2
127 м²
€ 350,000
Квартира 5 спален
Madeira, Португалия
5
266 м²
€ 750,000
Квартира 3 спальни
Madeira, Португалия
3
255 м²
€ 680,000
Квартира 1 спальня
Belem, Португалия
1
70 м²
€ 315,000
Квартира 4 спальни
Estoril, Португалия
4
256 м²
€ 2,750,000
Квартира 3 спальни
Galiza, Португалия
3
184 м²
€ 1,350,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Регионы с недвижимостью на продажу
Sao Goncalo de Lagos
Misericordia
Marvila
Olhao
Албуфейра
Portimao
Мадейра
Albufeira e Olhos de Agua
Avenidas Novas
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Порту
Campo de Ourique
Cascais
Cascais e Estoril
Алентежу
Silves
Sao Bras de Alportel
Лагоа
Лагоа и Карвоейру
Sao Clemente
Параметры недвижимости в Португалии
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты