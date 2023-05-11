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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Фаро, Португалия
Квартира 2 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Квартира 3 спальни в Фаро, Португалия
Квартира 3 спальни
Фаро, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
€ 1,470,000
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
€ 295,000
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Площадь 154 м²
€ 885,000
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
€ 297,250
Квартира 3 спальни в Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 565,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Avenidas Novas
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Campo de Ourique
Gloria e Vera Cruz
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Arroios
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Alcantara
Conceicao e Cabanas de Tavira
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Matosinhos e Leca da Palmeira
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Параметры недвижимости в Португалии

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