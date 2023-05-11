ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Квартиры
Купить квартиру в Португалии
пентхаусы
26
кондо
4
квартиры-студии
12
однокомнатные
325
двухкомнатные
439
трехкомнатные
264
четырехкомнатные
93
Квартира
Очистить
22 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Баррейру, Португалия
2
117 м²
€ 285,000
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
4
154 м²
€ 735,000
Квартира 1 спальня
Avenidas Novas, Португалия
1
66 м²
€ 420,000
Квартира 2 спальни
Avenidas Novas, Португалия
2
139 м²
€ 720,000
Квартира 3 спальни
Avenidas Novas, Португалия
3
170 м²
€ 960,000
Квартира 2 спальни
Estrela, Португалия
2
134 м²
€ 925,000
Квартира 1 спальня
Estrela, Португалия
1
92 м²
€ 895,000
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
2
94 м²
€ 565,000
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
1
56 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни
Cruz Quebrada, Португалия
2
96 м²
€ 485,000
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2
87 м²
€ 590,000
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
2
102 м²
€ 438,000
Квартира 4 спальни
Belem, Португалия
4
172 м²
€ 799,000
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
120 м²
€ 1,500,000
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
2
83 м²
€ 820,000
Квартира 3 спальни
Belem, Португалия
3
123 м²
€ 550,000
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1
64 м²
€ 560,000
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
1
76 м²
€ 510,000
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
1
65 м²
€ 410,000
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
3
133 м²
€ 805,000
Квартира 4 спальни
Marvila, Португалия
4
192 м²
€ 1,250,000
Квартира 2 спальни
Marvila, Португалия
2
118 м²
€ 660,000
Регионы с недвижимостью на продажу
Avenidas Novas
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Порту
Campo de Ourique
Gloria e Vera Cruz
Sacavem
Arroios
Belem
Alcantara
Conceicao e Cabanas de Tavira
Алентежу
Silves
Alcantarilha e Pera
Matosinhos e Leca da Palmeira
Sao Bras de Alportel
Oeiras
Tavira
Лиссабон
Фару
Estrela
Параметры недвижимости в Португалии
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты