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Дома в Amarante, Португалия

1 объект найдено
Дом 7 спален в Amarante, Португалия
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
9 Количество комнат 6 ванных комнат 541 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…

Параметры недвижимости в Amarante, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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