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Жильё с бассейном в Amadora, Португалия

Alfragide
3
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Amadora, Португалия
Квартира 1 спальня
Amadora, Португалия
59 м²
€ 345,000
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…

Параметры недвижимости в Amadora, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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