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Жильё в Alvalade, Португалия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Alvalade, Португалия
Квартира 3 спальни
Alvalade, Португалия
142 м²
€ 1,120,000
Квартира с 3 спальнями, площадью 141 м², балконом 17 м², парковкой и кладовой в новом частно…

Параметры недвижимости в Alvalade, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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