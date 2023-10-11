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Купить квартиру в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Современный комплекс высокого качества с уникальным расположением на берегу реки Тежу в райо…
€359,000

Параметры недвижимости в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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