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Купить квартиру в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
€285,000

Параметры недвижимости в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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