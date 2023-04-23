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Купить квартиру в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 4 спальни
Barreiro, Португалия
173 м²
€ 349,000
Квартира с 4 спальнями, площадью 168 кв. м, балконом 5 кв. м, 1 парковочным местом и кладово…

Параметры недвижимости в Alto do Seixalinho Santo Andre e Verderena, Португалия

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