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Виллы в Алту-Алентежу, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Alegrete, Португалия
Вилла 4 спальни
Alegrete, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 450,000

Параметры недвижимости в Алту-Алентежу, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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