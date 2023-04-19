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Купить недвижимость в Algoz e Tunes, Португалия

1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Silves, Португалия
Коттедж 3 спальни
Silves, Португалия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Algoz e Tunes, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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