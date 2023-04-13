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Купить вилла с бассейном в Алгарве, Португалия

Loule
82
Quarteira
40
Portimao
22
Лагос
22
Sao Goncalo de Lagos
21
Лагоа и Карвоейру
18
Sao Clemente
11
Silves
11
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20 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 5 спаленв Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
277 м²
€ 1,400,000
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
Вилла 2 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Вилла 3 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Вилла 3 комнатыв Loule, Португалия
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 915,000
A three bedroom villa for sale in Loulé situated within the zone of Monte Seco, providing am…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 26 483 м²
€ 1,485,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 1,094,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 23 704 м²
€ 1,210,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 2 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 2 комнаты
Lagos, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 21 445 м²
€ 940,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 4 комнатыв Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Вилла 4 спальнив Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
350 м²
€ 2,950,000
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
Вилла 3 спальнив Sagres, Португалия
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
129 м²
€ 700,000
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
178 м²
€ 550,000
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
Вилла 4 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагос, Португалия
400 м²
€ 1,531,000
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
Вилла 3 комнатыв Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Luz de Tavira e Santo Estevao, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м²
€ 650,000
This 3 bedroom villa is part of a new development in the Luz de Tavira region. Construction …

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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