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Купить вилла с видом на море в Алгарве, Португалия

Loule
82
Quarteira
40
Portimao
22
Лагос
22
Sao Goncalo de Lagos
21
Лагоа и Карвоейру
18
Sao Clemente
11
Silves
11
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14 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 655 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 5 спаленв Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Вилла 4 спальнив Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 5,500,000
Вилла 3 спальнив Sagres, Португалия
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
129 м²
€ 700,000
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
8 м²
€ 3,000,000
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора  - известный курорт…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,280,000
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
6 м²
€ 995,000
Эксклюзивная вилла расположена в минуте ходьбы от нового Хилтон отеля и гольф поля Пинял, в…
Виллав Quarteira, Португалия
Вилла
Quarteira, Португалия
3 м²
€ 890,000
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Площад…
Вилла 4 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 4 спальни
Albufeira, Португалия
1 436 м²
€ 8,000,000
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
Вилла 6 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 6 спален
Quarteira, Португалия
380 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла в современном стиле расположена в сосновом лесу в Алгарве, Португалия. На вил…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
767 м²
€ 1,250,000
Роскошная вилла расположена в Виламуре, Португалия. На вилле площадью 767 кв.м 4 просторных …

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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