ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Алгарве
Виллы
Купить вилла в Алгарве, Португалия
Loule
82
Quarteira
40
Portimao
22
Лагос
22
Sao Goncalo de Lagos
21
Лагоа и Карвоейру
18
Sao Clemente
11
Silves
11
Албуфейра
11
Albufeira e Olhos de Agua
10
Sao Bras de Alportel
9
Alcantarilha e Pera
7
Olhao
5
Conceicao e Estoi
2
Luz de Tavira e Santo Estevao
2
Moncarapacho e Fuseta
2
Sao Sebastiao
2
Castro Marim
1
Фару
1
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
207 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат
250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат
489 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат
72 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат
305 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
655 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
267 м²
€ 597,500
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат
232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат
107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Вилла 4 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
349 м²
€ 1,990,000
Дом 4 номера современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза является од…
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
201 м²
€ 1,190,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,590,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат
380 м²
€ 1,750,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
5 ванных комнат
€ 3,250,000
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 5,500
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат
287 м²
€ 2,500,000
Отличная возможность владеть совершенно новой современной виллой, расположенной в роскошном …
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
346 м²
Количество этажей 1
€ 680,000
Отдельно стоящий одноэтажный дом в Сан-Брас-де-Альпортель находится на большом участке земли…
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
148 м²
€ 1,150,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат
170 м²
€ 530,000
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
Вилла 7 спален
Almancil, Португалия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
447 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 7,500,000
Вилла расположена на большом участке площадью 4700 м2, менее чем в 5 минутах от знаменитого …
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
4 ванных комнат
220 м²
€ 895,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат
197 м²
€ 995,000
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат
436 м²
€ 3,300,000
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
€ 890,000
Этот современный дом с тремя спальнями расположен в популярном жилом районе Вале-де-Эгуас, А…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты