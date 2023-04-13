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Купить вилла в Алгарве, Португалия

Loule
82
Quarteira
40
Portimao
22
Лагос
22
Sao Goncalo de Lagos
21
Лагоа и Карвоейру
18
Sao Clemente
11
Silves
11
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207 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,300,000
Вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе в нескольких минутах ходьбы от центра Карв…
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат 489 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Вилла 2 спальнив Querenca, Португалия
Вилла 2 спальни
Querenca, Португалия
1 ванных комнат 72 м² Количество этажей 2
€ 340,000
Вы ищете традиционный и стильный отель, недалеко от Салира в типичной деревне Алгарве? Вам н…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 305 м² Количество этажей 3
€ 700,000
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 655 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Вилла 6 спаленв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 267 м²
€ 597,500
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 182 м²
€ 1,200,000
Красивая вилла, расположенная в Карвуэйру, в нескольких минутах ходьбы от центра города. Э…
Вилла 3 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
4 ванных комнат 232 м²
€ 3,300,000
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
Вилла 2 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2 ванных комнат 107 м²
€ 680,000
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 1,795,000
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 5,000
Двухквартирная вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами для долгосрочной аренды, расположен…
Вилла 4 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 4 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 349 м²
€ 1,990,000
Дом 4 номера современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза является од…
Вилла 3 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 201 м²
€ 1,190,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 380 м²
€ 1,590,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 3 спальнив Montenegro, Португалия
Вилла 3 спальни
Montenegro, Португалия
4 ванных комнат 380 м²
€ 1,750,000
Вилла с 3 спальнями современной подписи, с видом на лагуну природного парка Риа Формоза явля…
Вилла 4 спальнив Албуфейра, Португалия
Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
5 ванных комнат
€ 3,250,000
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 5,500
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, для долгосрочной аренды, расположена в тихом куро…
Вилла 4 спальнив Portimao, Португалия
Вилла 4 спальни
Portimao, Португалия
5 ванных комнат 287 м²
€ 2,500,000
Отличная возможность владеть совершенно новой современной виллой, расположенной в роскошном …
Вилла 6 спаленв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 346 м² Количество этажей 1
€ 680,000
Отдельно стоящий одноэтажный дом в Сан-Брас-де-Альпортель находится на большом участке земли…
Вилла 3 спальнив Loule, Португалия
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Вилла 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 148 м²
€ 1,150,000
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 ванных комнат 170 м²
€ 530,000
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
Вилла 7 спаленв Almancil, Португалия
Вилла 7 спален
Almancil, Португалия
7 Количество комнат 6 ванных комнат 447 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
Вилла 3 спальнив Vale Formoso, Португалия
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Вилла 4 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 7,500,000
Вилла расположена на большом участке площадью 4700 м2, менее чем в 5 минутах от знаменитого …
Вилла 5 спаленв Лагос, Португалия
Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
4 ванных комнат 220 м²
€ 895,000
Вилла расположена недалеко от Лагоса, в тихом жилом районе. В этом проекте у вас будет воз…
Вилла 4 спальнив Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
3 ванных комнат 197 м²
€ 995,000
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 436 м²
€ 3,300,000
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
€ 890,000
Этот современный дом с тремя спальнями расположен в популярном жилом районе Вале-де-Эгуас, А…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

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