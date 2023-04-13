Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Алгарве, Португалия

Loule
37
Quarteira
35
Castro Marim
13
Албуфейра
4
Albufeira e Olhos de Agua
3
Olhao
3
Sao Goncalo de Lagos
2
Vila do Bispo e Raposeira
2
Показать больше
Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Таунхаус 2 спальнив Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 2 спальнив Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…
Таунхаус 2 спальнив Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 3 спальнив Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
217 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Таунхаус 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти