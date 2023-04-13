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Купить таунхаус в Алгарве, Португалия
Loule
37
Quarteira
35
Castro Marim
13
Албуфейра
4
Albufeira e Olhos de Agua
3
Olhao
3
Sao Goncalo de Lagos
2
Vila do Bispo e Raposeira
2
Лагос
2
Sao Clemente
1
Лагоа и Карвоейру
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Таунхаус 2 спальни
Lagos, Португалия
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, расположенный в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порто-Мош, в Ла…
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 285,000
Традиционная вилла, недавно реконструированная в центре Ольяна, недалеко от главного проспек…
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
2 ванных комнат
€ 560,000
Вилла расположена на двух этажах. На первом этаже мы находим прихожую со шкафом, спальню, …
Таунхаус 5 спален
Montenegro, Португалия
5 ванных комнат
€ 1,050,000
Роскошь, качество, комфорт и изысканность, являются прилагательными этой замечательной виллы…
Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
2 ванных комнат
€ 610,000
Изготовленный из высококачественных материалов, он сочетает в себе роскошь с комфортом. Расп…
Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4 ванных комнат
145 м²
€ 610,000
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3 ванных комнат
180 м²
€ 443,000
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
110 м²
€ 210,000
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
3 ванных комнат
192 м²
€ 690,000
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
Таунхаус 3 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат
102 м²
€ 450,000
Строящийся таунхаус, прямые линии, общей площадью 178м2. Состоит из двух этажей. Мы наход…
Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
3 ванных комнат
131 м²
€ 600,000
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в сам…
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
217 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 450,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
319 м²
€ 550,000
Таунхаус
Quarteira, Португалия
1 886 м²
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
107 м²
€ 404,700
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
129 м²
€ 499,400
Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 400,700
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
107 м²
€ 399,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
129 м²
€ 502,000
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
220 м²
€ 469,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
233 м²
€ 862,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
172 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 860,000
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Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
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