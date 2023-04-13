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Купить недвижимость с бассейном в Алгарве, Португалия

Quarteira
114
Лагос
78
Sao Goncalo de Lagos
74
Olhao
43
Portimao
41
Албуфейра
36
Лагоа и Карвоейру
35
Albufeira e Olhos de Agua
31
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47 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Квартира 1 спальняв Фару, Португалия
Квартира 1 спальня
Фару, Португалия
€ 280,000
Этот фантастический новый гостиничный комплекс на берегу реки расположен в самом сердце Фару…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 3 спальнив Лагос, Португалия
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 5 спаленв Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Вилла 3 спальнив Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
277 м²
€ 1,400,000
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
Вилла 2 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Вилла 3 спальнив Albufeira, Португалия
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Таунхаус 2 спальнив Albufeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Albufeira, Португалия
148 м²
€ 750,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Квартира 2 спальнив Албуфейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
122 м²
€ 550,000
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Квартира 2 спальнив Pechao, Португалия
Квартира 2 спальни
Pechao, Португалия
152 м²
€ 680,000
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
Квартира 1 спальняв Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
85 м²
€ 350,000
 Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом…
Квартира 3 спальнив Budens, Португалия
Квартира 3 спальни
Budens, Португалия
154 м²
€ 560,000
Просторные и современные, с большими жилыми помещениями открытой планировки и большими солне…
Квартира 2 спальнив Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
110 м²
€ 295,000
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
Квартира 2 спальнив Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
154 м²
€ 885,000
Просторная новая квартира квартира площадью 154 кв.м. с доступом к 1 парковочному месту и 2 …
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Таунхаус 2 спальнив Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальнив Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в сам…
Вилла 3 комнатыв Loule, Португалия
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 915,000
A three bedroom villa for sale in Loulé situated within the zone of Monte Seco, providing am…
Квартира 2 спальнив Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
99 м²
€ 297,250
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через при…
Квартира 2 спальнив Фару, Португалия
Квартира 2 спальни
Фару, Португалия
97 м²
€ 330,000
Квартира с 2 спальнями 97 кв.м, совершенно новая, с 1 парковкой, террасой 29 кв.м и кладовой…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 26 483 м²
€ 1,485,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 180 м²
€ 1,094,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 3 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 3 комнаты
Lagos, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 23 704 м²
€ 1,210,000
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 2 комнатыв Lagos, Португалия
Вилла 2 комнаты
Lagos, Португалия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 21 445 м²
€ 940,500
This spectacular villa for sale in Lagos is situated in a complex of 5 luxury villas, with w…
Вилла 4 комнатыв Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…
Квартира 3 спальнив Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
122 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями, 122 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 40 …

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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