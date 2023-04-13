ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Алгарве
Студии
Купить квартира-студия с бассейном в Алгарве, Португалия
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
1/3 Этаж
€ 353,009
Роскошная квартира типологии T1 с площадью 34 м², расположенная в высококачественном ко…
Квартира 5 спален
West, Португалия
365 м²
€ 855,891
Эти уютные апартаменты находятся в одном из красивейших городов Португалии – Лиссабоне, зав…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
100 м²
€ 709,141
Апартаменты с тремя спальнями площадью 100m² и верандой 10m² Escolas Gerais 61 - это новый к…
Дом 4 спальни
Португалия, Португалия
250 м²
€ 1,216,266
Прекрасное поместье рядом с самым красивым и романтичным городом Потругалии Синтра, признанн…
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
79 м²
€ 540,947
Апартаменты с двумя спальнями площадью 79m² Привилегия жить в центре города стала реальность…
Вилла 5 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
204 м²
€ 684,915
Загородный дом с 5 спальнями расположен в районе Alcaria Cova. Вилла построена на двух эта…
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
143 м²
3 Этаж
€ 1,166,062
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
Квартира 3 спальни
Castelo, Португалия
125 м²
€ 495,000
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой 107 м2 …
Квартира
Marvila, Португалия
90 м²
€ 545,493
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
Квартира 3 спальни
West, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 Этаж
€ 837,129
Квартира с 3 спальнями расположена на 1 этаже блока B закрытого кондоминиума рядом с рекой Т…
Вилла 11 спален
Cascais, Португалия
1 184 м²
€ 8,649,006
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…
Дом
Barcarena, Португалия
432 м²
€ 820,000
Фантастическая недвижимость T8 площадью 417 м2, построенная на участке земли площадью 1165 м…
Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты