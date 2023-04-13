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Realting.com
Португалия
Алгарве
Купить недвижимость с видом на море в Алгарве, Португалия
Olhao
43
Portimao
41
Албуфейра
36
Лагоа и Карвоейру
35
Albufeira e Olhos de Agua
31
Silves
24
Sao Clemente
20
Sao Bras de Alportel
19
Alcantarilha e Pera
17
Castro Marim
17
Фару
9
Conceicao e Cabanas de Tavira
7
Tavira
6
Moncarapacho e Fuseta
4
Luz de Tavira e Santo Estevao
3
Sao Sebastiao
3
Vila do Bispo e Raposeira
3
Conceicao e Estoi
2
Porches
2
Bensafrim e Barao de Sao Joao
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38 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Лагос, Португалия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
655 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Подходит для программы Золотая Виза 400 000 Дом с 5 спальнями, Praia da Luz Вилла с 5 …
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Вилла 3 спальни
Лагос, Португалия
396 м²
€ 1,350,000
Эта красивая вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себ…
Вилла 5 спален
Boliqueime, Португалия
€ 1,900,000
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
Квартира 2 спальни
Pechao, Португалия
152 м²
€ 680,000
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
85 м²
€ 350,000
Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом…
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
137 м²
€ 550,000
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
Таунхаус 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
122 м²
€ 550,000
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в сам…
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
99 м²
€ 297,250
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через при…
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
129 м²
€ 510,000
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
90 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
135 м²
€ 570,000
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнат…
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Carvoeiro, Португалия
3 Количество комнат
141 м²
1/2 Этаж
€ 350,000
CARVOEIRO, ALGARVE . Апартаменты Т2 в кондоминиуме с бассейном расположены в одной из сам…
Квартира 1 спальня
Sao Bartolomeu, Португалия
84 м²
€ 600,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
217 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Квартира 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
99 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Квартира 1 спальня
Lagos, Португалия
€ 280,000
Новый проект Lagos Beach & Sports Resort с возможностью для инвестиции в Португалии…
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 360,000
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные ап…
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 539,950
Вилла 4 спальни
Almancil, Португалия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 5,500,000
Квартира
Lagos, Португалия
32 м²
€ 229,000
Доходный проект в Алгарве Lagos Beach Hotel & SPA располагается в элитн…
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
136 м²
€ 850,000
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
188 м²
€ 1,395,000
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостину…
Вилла 3 спальни
Sagres, Португалия
129 м²
€ 700,000
Сагреш хорошо известен своими живописными пейзажами, от высеченных морем скал до огромных пл…
Дом
Albufeira, Португалия
4 м²
€ 800,000
Прекрасный дом с видом на окрестности и океан расположен в пригороде Албуфейры, Алгарве. В …
Вилла
Quarteira, Португалия
8 м²
€ 3,000,000
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора - известный курорт…
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
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