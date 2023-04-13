Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Алгарве
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в Алгарве, Португалия

Loule
3
Quarteira
3
Albufeira e Olhos de Agua
1
Албуфейра
1
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат
€ 1,090,000
Квартира 1 спальняв Arroios, Португалия
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
50 м²
€ 365,000
Квартира с 1 спальней площадью 42 кв. м и балконом площадью 8 кв. м в новом комплексе, распо…
Квартира 2 спальнив Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м² 5 Этаж
€ 549,382
Этот объект подходит под программу Золотая Виза 350 000 € Квартира с 2 спальнями в…
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 234 м² Количество этажей 3
€ 980,000
Этот великолепный дом предлагает вам привилегию, чтобы почувствовать опыт сельской местности…
Квартира 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 520,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартирав Tamega e Sousa, Португалия
Квартира
Tamega e Sousa, Португалия
35 м² 2 Этаж
€ 192,000
Великолепный и современный комплекс, располеженный на берегу реки Доуру, в историческом цен…
Таунхаус 5 спаленв Лиссабон, Португалия
Таунхаус 5 спален
Лиссабон, Португалия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 223 м² Количество этажей 2
€ 1,263,726
Полностью отреставрированный великолепный таунхаус с 5 спальнями и частным садом располагает…
Квартира 3 спальнив Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 3/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 ванных комнат 422 м² Количество этажей 3
€ 1,165,000
Этот великолепный дом предлагает вам привилегию, чтобы почувствовать опыт сельской местности…
Квартира 2 спальнив Alcantara, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantara, Португалия
132 м²
€ 673,551
2-комнатная квартира площадью 132m² и верандой 5m², расположенная в новом жилом проекте в са…
Квартира 3 спальнив Лиссабон, Португалия
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
209 м²
€ 1,281,090
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 209m² Privato, закрытый кондоминиум с садом, бассе…
Квартира 3 спальнив Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
113 м²
€ 375,000
Excellent 3 bedroom apartment in AveiroWith 113m2 of floor area, living room, equipped kitch…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти