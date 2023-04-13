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Купить недвижимость с видом на горы в Алгарве, Португалия

Olhao
43
Portimao
41
Албуфейра
36
Лагоа и Карвоейру
35
Albufeira e Olhos de Agua
31
Silves
24
Sao Clemente
20
Sao Bras de Alportel
19
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
110 м²
€ 295,000
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
Квартира 2 спальнив Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
154 м²
€ 885,000
Просторная новая квартира квартира площадью 154 кв.м. с доступом к 1 парковочному месту и 2 …
Квартира 2 спальнив Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
99 м²
€ 297,250
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через при…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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