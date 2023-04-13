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Купить недвижимость возле озера в Алгарве, Португалия

Loule
185
Quarteira
114
Лагос
78
Sao Goncalo de Lagos
74
Olhao
43
Portimao
41
Албуфейра
36
Лагоа и Карвоейру
35
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
140 м²
€ 635,000
Vale de Milho Village - это  инвестиционный проект «под ключ» с 32 таунхаус…

Параметры недвижимости в Алгарве, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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